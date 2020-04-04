شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولي يتوقع ركودا عالميا ضخما والان نبدء بالتفاصيل

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى " ركود عالمي ضخم" من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة. وأضاف مالباس في منشور على موقع لينكد: "نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولاسيما للدول الفقيرة". وقال إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك الدولي يتوقع ركودا عالميا ضخما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.