شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها والان نبدء بالتفاصيل
ومحت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خسائر تكبّدتها في جلسة التداول في آسيا؛ لترتفع في التعاملات الأوروبية المبكرة فوق 33 دولارًا للبرميل، مع استمرار وجود آمال بشأن اتفاق عالمي كبير لخفض الإمدادات بهدف دعم الأسعار.
وقفز برنت 47% خلال جلسة أمس الأول الخميس، مسجلًا أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية خلال جلسة على الإطلاق، قبل أن يغلق مرتفعًا 21%، لكنه ما زال منخفضًا بما يقل عن نصف السعر البالغ 66 دولارًا في تداولات نهاية 2019.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% أو ما يعادل 28 سنتًا إلى 25.6 دولار للبرميل بعد أن قفزت 24.7% أمس الأول الخميس.
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