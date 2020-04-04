شكرا لقرائتكم خبر عن سداد أجرة المسكن لـ 5850 مواطنا متعثرا والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم البرنامج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على ما يلقاه قطاع الإسكان من دعم من قبل الحكومة الرشيدة لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ودفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها، بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.
وأوضح البرنامج أنه يُقدم المساعدة للفئات المتعثرة بشكل آلي، بحيث تصل الحالات إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إحالتها من قضاء التنفيذ. وبيّن البرنامج أنه يركز اهتمامه على دعم المواطنين الذين صدر بحقهم قرار من محكمة التنفيذ بعدم دفع أجرة المسكن والمُسجلين في شبكة إيجار الإلكترونية، ويأتي هذا الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.
كانت هذه تفاصيل خبر سداد أجرة المسكن
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