الاقتصاد

سداد أجرة المسكن لـ 5850 مواطنا متعثرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سداد أجرة المسكن لـ 5850 مواطنا متعثرا والان نبدء بالتفاصيل

أكد برنامج «دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن» التابع لوزارة الإسكان، عن دعمه نحو 5850 مواطنًا ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آليًا عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ.

وقدّم البرنامج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على ما يلقاه قطاع الإسكان من دعم من قبل الحكومة الرشيدة لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ودفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها، بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.

وأوضح البرنامج أنه يُقدم المساعدة للفئات المتعثرة بشكل آلي، بحيث تصل الحالات إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إحالتها من قضاء التنفيذ. وبيّن البرنامج أنه يركز اهتمامه على دعم المواطنين الذين صدر بحقهم قرار من محكمة التنفيذ بعدم دفع أجرة المسكن والمُسجلين في شبكة إيجار الإلكترونية، ويأتي هذا الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سداد أجرة المسكن
لـ 5850 مواطنا متعثرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا