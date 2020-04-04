شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب من إعلان الرئيس دعم البورصة المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال شهر مارس، إذ تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 134.1 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة، وجاء هذا الأداء بعد حالة الذعر التى أصابت أسواق المال حول العالم جراء تفشى فيروس كورونا، إلا أن أبرز ما شهدته البورصة خلال الشهر المنقضى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة من البنك المركزى، ويكشف أحمد مرتضى خبير أسواق المال 5 مكاسب من هذا الإعلان، وهم

1- رسالة طمأنة لجميع المتعاملين بسوق المال باهتمام الدولة على رأسها القيادة السياسية بالبورصة.

2- المساهمة فى خفض ضغط العمليات البيعية لـ"مارجن كول".

3- التأكيد على أن أسعار العديد من الأسهم أقل بكثير من قيمها العادلة.

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4- خلق طلبات شراء فى السوق بدلا من حالة الهلع التى سيطرت على معظم المتعاملين .

5- إعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبي الراغب فى الخروج وهو ما يعطى رسالة إيجابية للأجانب.

وقال "مرتضى"، إن الوقت الحالى مناسب لتكوين مراكز شرائية على المدى المتوسط والطويل بشكل تدريجى، إلا أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بقاع السوق بصورة مطلقة.

وحدد "مرتضى"، أفضل طريقة لإنفاق مبلغ دعم البورصة من خلال ضخ هذه الأموال بصورة داعمة للسوق مثل دور صانع سوق وصائد للفرص فى الأزمات وليس فى صورة مشترى يساهم فى صعود السوق لأن الأسواق تسير فى اتجاهها ولاتوجد قوى شرائية تستطيع أن تغير اتجاه السوق بصورة مستمرة، كذلك لإعطاء الفرصة للمستثمرين فى تكوين المراكز الشرائية خاصة بعد وصول العديد من الأسهم لأسعار لا تعبر إطلاقا عن حجم وأرباح الشركات كذلك العديد من الشركات لديها أرصده نقدية تقارب القيمة السوقيه حالياً بعد انخفاض الأسعار خلال الأسابيع الماضية.