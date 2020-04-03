شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يهبط متضررا من ركود قياسى لنشاط الشركات البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الجنيه الاسترلينى، اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت ركودا قياسيا بين شركات الخدمات والتصنيع فى بريطانيا فى أواخر مارس ، ومع وقف الشركات والأسر النشاط لمحاولة منع انتشار فيروس كورونا، وهبط الاسترلينى إلى 1.5 بالمئة إلى 1.2205 دولار، قبل أن يرتفع قليلا إلى 1.2233 دولار بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش. وأمام العملة الأوروبية، تراجع الاسترلينى 0.71 بالمئة إلى 88.16 بنس لليورو. Advertisements وأظهرت بيانات، أن القراءة النهائية لمؤشر مديرى المشتريات المجمع، الذى يشمل قطاعى الخدمات والتصنيع فى المملكة المتحدة، هبط إلى 36.0 انخفاضا من 53.0 فى فبراير شباط ومقارنة مع القراءة الأولية البالغة 37.1 .

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