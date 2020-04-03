شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي يفقد وظائف بأكبر وتيرة منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر آذار/مارس ،ليفقد الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 701 ألف ،بأكبر وتيرة لفقد الوظائف الجديدة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،وذلك ضمن الإضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى فقد 100 ألف ، وعدلت القراءة السابقة إلى إضافة 275 ألف من إضافة 273 ألف ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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