شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اللبنانى: السماح بسحب الودائع لا تزيد عن 3000 دولار بالليرة بسعر السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تعميم صادر عن من مصرف لبنان المركزي أن البنك قال اليوم الجمعة إنه من الممكن سحب الودائع بقيمة 3 آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر "السوق".

تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الدولار في ظل نقص حاد في العملة الصعبة.

ولم يحدد التعميم سعر السوق، وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية في الأشهر الأخيرة بنحو 50 بالمئة مقابل سعر الصرف الرسمي المربوطة به عند 1507.5 ليرة للدولار.

Advertisements

وكانت فضائية سكاي نيوز عربية، قد أفادت في نبأ عاجل، أن وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وتسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 494 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان– أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 539 فحصا.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 16 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.