شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 بالتزامن مع الإغلاق الكلى لمحلات بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر الفتح أمام الجمهور، فى إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفع الذهب عالميا مما أثر على الأسعار فى مصر، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر من 695 جنيها للجرام ، بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب من 1600 دولار إلي 1631 دولار حتى صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب فى مصر: أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 595.25 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 695 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 794.75 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5560 جنيها.

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أوقية الذهب 1613 دولارا.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعا ملحوظا طوال الأسبوع الجارى مع ارتفاع الدولار وصعود الأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية لكن الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا في ظل مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية للمرة السادسة على التوالي، بحسب رويترز.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب ”الدولار والعائدات والأداء الأفضل لأسواق الأسهم يشكلون ضغوطا على الذهب“ مضيفا أن العلاقة السلبية بين الأسهم والذهب بدأت في التشكل من جديد.

وحقق الدولار مكاسب أمام العملات الرئيسية المنافسة مع استعداد المستثمرين لفترة مطولة من الضبابية ومع تشديد الحكومات لقيود كورونا وتدشينها لتدابير نقدية ومالية للتخفيف من تبعات انتشار الوباء.

كما ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مدفوعة ببيانات مصانع إيجابية صادرة من الصين عززت الآمال في تعافي الأنشطة الاقتصادية كما تبعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا الارتفاعات التى شهدتها أسواق الأسهم امس الاثنين مع إجراء الحكومة الأمريكية لمحادثات مع شركات الرعاية الصحية من أجل إنتاج ضخم لأمصال محتملة لفيروس كورونا.

ومما زاد أيضا من الضغط على أسعار الذهب، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتوقف عن شراء الذهب اعتبارا من الأول من أبريل دون أن يعطي تفسيرا للقرار.