شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 3-4-2020 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-4-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 30 – 36 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-26 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-72 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 25 -35 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60-70 جنيهاَ، والمكرونة الخليجى بين 30– 40 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 25 – 35 جنيهاً، وموسى بين 60-72 جنيهاً للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 55 – 65 جنيهاً.

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واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، وسمك المرجان بين 30 – 40 جنيهاً، والمرجان المجمد 25 – 35 جنيهاً، وسجل سعر الدنيس 90 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 40 – 80 جنيهاً، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهاً.

كما استقر سعر البورى بين 59- 65 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 60 - 80 جنيها للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيهاً، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيها.