شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتوقع انكماش اقتصاد أمريكا بنحو 38% في الربع الثاني من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض محللو بنك "مورجان ستانلي" الاستثماري توقعاتهم لأداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، تحت وطأة استمرار جائحة فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة.

وتوقع البنك الأمريكي - في مذكرة نشرت اليوم الجمعة- تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020 بنحو 38%، مقابل توقعاته السابقة بأن ينخفض بنسبة 30%.

وعدل البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول من العام الحالي، إذ يتوقع تراجعه بنسبة 3.4%، مقارنة بالتوقعات الأولية بأن ينخفض بنسبة 2.4%.

كما توقع "مورجان ستانلي" تعافي الاقتصاد في الربع الثالث، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20.7%، لكنه يتوقع تراجعه بنسبة 5.5% عن إجمالي العام الجاري، وهو أدنى مستوى منذ عام 1946.

وأضاف البنك أن البطالة في الولايات المتحدة ستبلغ ذروتها عند مستوى قياسي عند 15.7% في الربع الثاني - وهو ارتفاع عن توقعات سابقة بنسبة 12.8% من قبل محللي البنك، وذلك في ظل توقعات بوصول معدل فقدان الوظائف إلى 21 % في الربع الثاني من العام الجاري.

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وتأتي تلك التوقعات بعد يوم واحد فقط من بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي أظهرت ارتفاعا تاريخيا وصل إلى 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الأخير من مارس؛ وبذلك يصل مجموع الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى 10 ملايين.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت بين الأربعاء ومساء الخميس الماضيين أكثر من 1100 حالة وفاة إضافية من جراء فيروس "كورونا" المستجد، استنادا إلى جامعة "جونز هوبكنز"، في أسوأ حصيلة يومية على الإطلاق منذ بداية الجائحة حول العالم.

وأحصت الولايات المتحدة أمس الخميس أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بالوباء؛ ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 245 ألفا، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".