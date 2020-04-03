شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثالث على التوالي قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل الاندفاع على شراء العملة الأمريكية ، بهدف تأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ضد خطر الشح بالأسواق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية الجديدة فى الولايات المتحدة ، والتي تقدم أدلة قوية حول مدي الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر بالعالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 100.78 نقطة الأعلى منذ 26 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.20 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.14 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات شديدة السوء عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،والتي عززت مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا وحالة الإغلاق والحظر فى البلاد حتى 30 نيسان/أبريل ، قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لمستوي قياسي جديد للأسبوع الثاني على التوالي ، لتعكس مدي الإضرار الفادحة لأكبر اقتصاد فى العالم الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 6.648 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.600 مليون ،وسجل الأسبوع الأسبق 3.307 مليون.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2.5% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل الاندفاع على شراء العملة الأمريكية ، بهدف تأمين سلامة العملة الأكثر سيولة فى العالم ضد خطر الشح بالأسواق.

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حيث لا تزال حالة الفزع تسيطر على معظم الأسواق العالمية جراء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي حذر خلالها من ارتفاع كبير فى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء ،سوف يكون الأسبوعين المقبلين سيئين للغاية وربما ثلاثة أسابيع ،ستكون أسابيع مؤلمة لم نشهدها من قبل.

وتتوقع الإدارة الأمريكية ما بين 100 ألف إلى 240 ألف حالة وفاة فى الولايات المتحدة مع ذروة تفشي الفيروس التاجي خلال الأسبوع المقبلين.

وعلى حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ،تجاوزت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون شخص ليلة الخميس ،وارتفعت الوفيات إلى أكثر من 53 ألف حالة ،وأبلغت الولايات المتحدة عن 215 ألف حالة ،مع زيادة القتلى إلى حوالي 6,000 حالة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال آذار/مارس ، حيث من المتوقع أن يفقد أكبر اقتصاد فى العالم وظائف بوتيرة هي الأسوأ من ذروة الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و 2009.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 100 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 273 ألف وظيفة في شباط/فبراير ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.8% من مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.

المزيد من الإضرار الفادحة للاقتصاد الأمريكي سوف تؤدي إلى تسارع وتيرة بيع الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،الأمر الذي يُصعد مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية بالأسواق ، وهو ما سوف يوسع من المكاسب الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.