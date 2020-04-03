شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التداولات ، مع امتناع المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 14.45$ للأوقية من مستوى الافتتاح 14.47$،وسجلت أعلى مستوي 14.53$ ، وأدنى 14.29$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 4% ،فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي فى أسبوع ، بفعل نشاط الطلب على أصول المعادن النفيسة كملاذات آمن ، بعد بيانات شديدة السلبية عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

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قفزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمستوي قياسي جديد للأسبوع الثاني على التوالي ، لتعكس مدي الإضرار الفادحة لأكبر اقتصاد فى العالم الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 6.648 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.600 مليون ،وسجل الأسبوع الأسبق 3.307 مليون.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة خلال آذار/مارس ، حيث من المتوقع أن يفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة هي الأسوأ من ذروة الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و 2009.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 100 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 273 ألف وظيفة في شباط/فبراير ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.8% من مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.