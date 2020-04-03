- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التداولات ، مع امتناع المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 14.45$ للأوقية من مستوى الافتتاح 14.47$،وسجلت أعلى مستوي 14.53$ ، وأدنى 14.29$.
أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 4% ،فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي فى أسبوع ، بفعل نشاط الطلب على أصول المعادن النفيسة كملاذات آمن ، بعد بيانات شديدة السلبية عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.
قفزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمستوي قياسي جديد للأسبوع الثاني على التوالي ، لتعكس مدي الإضرار الفادحة لأكبر اقتصاد فى العالم الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.
ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 6.648 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.600 مليون ،وسجل الأسبوع الأسبق 3.307 مليون.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة خلال آذار/مارس ، حيث من المتوقع أن يفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة هي الأسوأ من ذروة الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و 2009.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 100 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 273 ألف وظيفة في شباط/فبراير ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.8% من مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الفضة قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.