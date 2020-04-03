شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.5958، ونتوقع مزيد من الانخفاض لكسر المستوى المذكور والتوجه نحو 0.5787 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6097 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5900 والمقاومة 0.6160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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