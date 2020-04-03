شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت مكاسب جديدة وقوية ليصل إلى حاجز 33.00 دولار، حيث ارتكز على دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر ملامحها بالصورة، في طريقه لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث يصل الهدف الإيجابي التالي إلأى مناطق 36.00.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 30.90 ثم 29.90 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد