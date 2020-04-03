الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 03-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية قوية هذا الصباح ليخترق مستويات 24.45 ثم 25.55 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو مزيد من التعافي على المدى اللحظي والقصير، ليكون الميل الصاعد مرجّحاً خلال الجلسات القادمة، والهدف التالي يتمثل باختبار مستوى 27.65، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام التوجه نحو حاجز 30.00 على المدى القريب.

 

بالمقابل، نشير إلى أن التوقعات الإيجابية ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 25.55 والثبات دونه، والذي سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط والتوجه نحو 22.70 ثم 20.00 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 28.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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