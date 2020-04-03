شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية قوية هذا الصباح ليخترق مستويات 24.45 ثم 25.55 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو مزيد من التعافي على المدى اللحظي والقصير، ليكون الميل الصاعد مرجّحاً خلال الجلسات القادمة، والهدف التالي يتمثل باختبار مستوى 27.65، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام التوجه نحو حاجز 30.00 على المدى القريب.

بالمقابل، نشير إلى أن التوقعات الإيجابية ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 25.55 والثبات دونه، والذي سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط والتوجه نحو 22.70 ثم 20.00 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد