شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 14.17، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 15.08 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراقه سيمد الموجة الصاعدة إلى 16.00، بينما يمثل كسر 14.17 عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد