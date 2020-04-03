شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 1610.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق 1571.20، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب التذبذب الجانبي الأخير، بينما تبدأ أهدافنا الإيجابية عند 1633.60 وتمتد إلى 1689.30 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1590.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد