الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي ليكسر مستوى 1.2304 ويتحرك دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر بإغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيوقف السيناريو التصحيحي الصاعد ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 1.2093 وتمتد إلى 1.1832.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2550

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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