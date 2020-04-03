شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من كسر مستوى 1.0840 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، بانتظار استهداف مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.0840 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

من جهة أخرى، نذكّر بأهمية الحذر أثناء التداولات القادمة خصوصاً وقت صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0640 والمقاومة 1.0966

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط