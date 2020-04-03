شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:51 مساءً, 3 أبريل 2020 م المناطق - وكالات تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار 6.20 دولاراً أمريكيًا، ما نسبته 0.39 في المئة، ليصل سعره إلى 1588.05 دولارًا أمريكيًا.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.55 في المئة، ما يعادل 40.25 دولارًا أمريكيًا، ليصبح سعره 616.80 دولارًا أمريكيًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.