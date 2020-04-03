شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب عالمياً قبل بيانات أمريكية وارتفاع الدولار يكبح المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب دون تغيير يُذكر اليوم الجمعة، إذ يكبحها ارتفاع الدولار، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادى لجائحة فيروس كورونا.

واستقر الذهب فى المعاملات الفورية دون تغيير عند 1612.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.4% أمس الخميس إذ أجج ارتفاع قياسى لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف بشأن الضرر الاقتصادى الناجم عن الفيروس وقاد طلبا على الملاذ الآمن.

وانخفض المعدن الأصفر 0.5% منذ بداية الأسبوع الجارى بعد أن قفز 8% فى الأسبوع السابق. وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1631.40 دولار للأوقية اليوم.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلى إف.إكس إن الذهب لم يتمكن من تكوين موجة صعود بسبب ارتفاع الدولار بصفة عامة.

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والدولار مرتفع 0.4% مقابل عملات منافسة رئيسية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته فى أسبوع فى وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف حيال ركود عالمي.

وربح الذهب ما يزيد عن 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة فى الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمى فى الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 2225.78 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 718.34 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان لتكبد خسائر أسبوعية.

وتراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 14.35 دولار للأوقية.