شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مستقرة وتهبط 8% فى الأسبوع بفعل مخاوف اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة اليوم الجمعة بدعم من شركات الرعاية الصحية والطاقة، لكن المستثمرين أحجموا عن القيام برهانات كبيرة قبيل صدور بيانات البطالة الأمريكية فى وقت لاحق اليوم.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.01% إلى 17820.19 نقطة فى جلسة هادئة شهدت تقلب الأسهم بين الربح والخسارة. وفى الأسبوع، كان المؤشر منخفضا 8.1% إذ ألحقت المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية لفيروس كورونا الضرر بأسواق الأسهم فى أنحاء العالم.

واشترى المستثمرون أسهم شركات الرعاية الصحية التى من المتوقع أن تحقق أرباحا مع تسابق الباحثين للعثور على أدوية لعلاج وباء فيروس كورونا العالمي.

كما تلقت بعض شركات إنتاج النفط والشركات الصناعية دفعة بفضل آمال بهدنة بين منتجين كبار للخام مما سيخفف بعضا من الفائض الهائل من الإمدادات فى سوق الطاقة.

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وتقدم 80 سهما على المؤشر نيكى مقابل تراجع 142 سهما اليوم، وكان سهم دينكا لصناعة الكيماويات أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر إذ ارتفع 24.03% وتلاه سهم فوجى فيلم هولدينجز لصناعة المنتجات والأجهزة

الطبية الذى صعد 6.25%، وشركة توصيل الطرود ياماتو هولدينجز التى ربح سهمها 4.44%

وكانت شركة سوبارو لصناعة السيارات أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر ليتراجع سهمها 8.22% وتلتها جيه.فرونت للتجزئة التى تشغل متاجر متعددة الأقسام إذ هوى سهمها 7.75%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1325.13 اليوم. وفى الأسبوع، انخفض المؤشر توبكس 9.2 بالمئة.