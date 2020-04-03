شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 3-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 3-4-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.13 جنيه للشراء، و 17.40 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.39 جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.
وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أعلن أن البنك أصدر شهادات إدخار بقيمة تتجاوز 33 مليار جنيه لنحو 175 ألف عميل لشهادة الادخار ذات فائدة 15% ومنذ منذ طرحها، وحتى الآن.
وأضاف عكاشة ،أنه تم استقطاب ما يقارب سبعة آلاف عميل جديد منذ بداية إصدارها مع زيادة الاعتماد علي القنوات الإلكترونية كنتيجة لزيادة توعية العملاء بالقنوات الإلكترونية البديلة عن الفروع حفاظًا علي صحة وسلامة أسرة البنك الاهلي وأهل مصر.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعي تقنية المعلومات والعمليات المركزية ومركز الاتصال في تلبية هذا العدد من الطلبات والاستفسارات تتم في ظل ظروف استثنائية، حيث قام موظفو الفروع بإدارة حركة العملاء داخل وخارج الفرع بشكل احترافي، ملتزمين بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، وطبعًا قرار البنك المركزي بالسماح بإيداعات نقدية اكثر من الحد لادخار المواطنين مراعاة لتحقيق دخل دوري لهم كان لها تأثير فى زيادة قيمة الشهادات.
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