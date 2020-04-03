شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لبيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، حيث من المتوقع أن يفقد أكبر اقتصاد فى العالم وظائف بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009 بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا فى البلاد.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,611.15 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,612.84 $،وسجلت أعلى مستوي 1,619.14 $ ، وأدنى مستوي 1,606.87 $.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، بعد بيانات سيئة للغاية عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا وحالة إغلاق والحظر فى البلاد حتى 30 نيسان/أبريل ، قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لمستوي قياسي جديد للأسبوع الثاني على التوالي ، لتعكس مدي الإضرار الفادحة لأكبر اقتصاد فى العالم الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

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ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 6.648 مليون فى الأسبوع المنتهي 28 آذار/مارس ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق منذ البدء فى تجميع تلك البيانات ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.600 مليون ،وسجل الأسبوع الأسبق 3.307 مليون.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال آذار/مارس ، حيث من المتوقع أن يفقد أكبر اقتصاد فى العالم وظائف بوتيرة هي الأسوأ من ذروة الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و 2009.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي فقد الاقتصاد الأمريكي 100 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 273 ألف وظيفة في شباط/فبراير ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.8% من مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 3.22 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 971.97 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 9 آب/أغسطس 2016.