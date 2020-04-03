شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل صعودا واسعا بعد تصريحات "دونالد ترامب" عن صفقة بين السعودية وروسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل صعودا واسعا لليوم الثاني على التوالي ، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق محتمل بين السعودية وروسيا يتضمن خفضا كبيرا فى الإنتاج ، بالتزامن مع الإعلان عن اجتماع طارئ لتحالف أوبك بلس للتعامل مع اضطرابات السوق الحالية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 4.6% إلى مستوي 25.98$ ، من مستوى الافتتاح عند 24.83$، وسجل أدنى مستوي عند 23.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 7.7% إلى مستوي 32.07$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 28.28$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 16.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 18 عاما عند 19.29$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 16.1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات الارتداد من مستوي 21.68$ للبرميل الأدنى منذ آذار/مارس 2002.

وفى وقت سابق من تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 29% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 27.32$ للبرميل ،وصعد الخام الدولي "برنت" بنسبة 41% ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 36.16$ للبرميل.

وقلصت الأسعار تلك المكاسب القياسية ،بعد تسلل بعض الشكوك حيال إمكانية اتفاق السعودية وروسيا على خفض كبير فى الإنتاج ،بالإضافة إلى نفي الرئيس الأمريكي مشاركة الولايات المتحدة فى هذا الاتفاق.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تحقيق الاستقرار فى أسواق النفط ،وإنه يتوقع أن يخفض البلدان الإنتاج 10 مليون برميل يوميا.

وأضاف ترامب إن التخفيضات قد تزيد إلى 15 مليون برميل يوميا ، بعدما أبدي البلدان مرونة فى ذلك ،ونفي مشاركة منتجي النفط الصخري الأمريكي فى تلك الصفقة.

وفي نفس الوقت دعت المملكة العربية السعودية "أكبر منتج فى أوبك" إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها ،ضمن التحالف المعروف باسم أوبك بلس ،وقالت إنها تستهدف التوصل إلى اتفاق عادل لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط.

وقال وزير النفط الكويتي"خالد الفاضل" يوم الجمعة إنه يؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ بين أوبك والمنتجين من خارجها.

وعلى حسب بعض التأكيدات ،من المقرر عقد هذا الاجتماع الطارئ فى السادس من نيسان/أبريل الجاري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.