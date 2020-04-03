شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكرر المحاولات الايجابية– تحليل -3-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النحاس مجددا نحو مستوى 2.2100 بهدف إيجاد منفذ جديد لاستئناف الهجوم التصحيحي الصاعد والذي يستهدف بشكل رئيسي مستوى 2.2960 ليختبر بذلك دعم القناة الهابطة المكسور والموضح بالرسم المرفق. كذلك نشير إلى أن تذبذب مؤشر ستوكاستيك خارج مستوى تشبع البيع يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الهدف المنتظر سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.1600 و 2.2960 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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