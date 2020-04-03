شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف- تحليل - 3-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج بتداولات يوم أمس على ثباته السلبي دون مستوى 118.50 ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة لنلاحظ تسجيله لأهداف إضافية بوصوله نحو 116.35.
نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليزيد بدوره من الضغوط السلبية وليدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 115.85 وصولا لدعم القناة الهابطة الممتد نحو 114.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.00 و 115.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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