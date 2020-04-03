شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل تنامى معاناة الشركات جراء تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتمحو مكاسب هزيلة حققتها هذا الأسبوع، إذ ألمحت المزيد من الشركات إلى تأثر النشاط سلبا بفعل جائحة فيروس كورونا، منذرة بركود كبير للأرباح قبل موسم الإعلان عن نتائج الأعمال، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، فيما اقتفت أسهم الطاقة أثر انخفاض فى أسعار النفط مع تنامى قلق المستثمرين بشأن اتفاق سعودى روسى قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه توسط فيه.

وتراجعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين وأكسا وميونيخ رى وبرودنشال بما يتراوح بين 1.9 بالمئة و4.2 بالمئة بعد أن طلبت الجهة التنظيمية المعنية بقطاع التأمين فى الاتحاد الأوروبى من شركات التأمين وإعادة التأمين تعليق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم مؤقتا.

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وانخفض سهم بي.إيه.إى للأنظمة البريطانية 1.3 بالمئة بعد أن قالت إنها سترجئ قرارا بشأن سداد توزيعات أرباحها ودشنت إجراءات لمراقبة التكاليف عقب اضطراب كبير ناجم عن تفشى الفيروس.

وأعلنت إتش آند إم، ثانى أكبر شركة فى العالم لبيع الملابس بالتجزئة، عن انخفاض بنسبة 46 بالمئة فى مبيعات مارس آذار وقالت إنها تتوقع تكبد خسارة فى الربع الثانى من سنتها المالية.

لكن أسهم الشركة، التى فقدت 40 بالمئة من قيمتها منذ نهاية يناير، قفزت خمسة بالمئة إذ قالت إنها تتخذ خطوات لتعزيز مصدات السيولة وخفض النفقات التشغيلية.