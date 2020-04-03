شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة من الأعلى منذ 17 من آذار/مارس، ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.0849 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0858 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0833، بينما حقق الأعلى له عند 1.0864.

هذا وتتطلع الأسواق لصدور قراءة ميزانية الخزانة لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 25.6 مقابل اتساع عند 52.1 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس انكماشاً أيضا إلى 22.4 مقابل اتساع عند 52.1.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الانكماش عند 29.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 52.5 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح اتساع الانكماش إلى 34.3 مقارنة بالقراءة السابقة عند 34.5، ومقابل اتساع عند 52.5.

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وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى 28.2 مقارنة بانكماش 28.4 في القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس، ومقابل اتساع عند 52.6 في شباط/فبراير، كما قد نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 100 ألف وظيفة مقابل 273 ألف وظائف مضافة في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً من الأدنى لها في خمسة عقود عند 3.5% إلى 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.7 مقابل 39.1 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.4 في شباط/فبراير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 43.5 مقابل 57.3 في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً، وأن التزويد الخدمي في أمريكا تكمن في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بخلاف ذلك، فقد الأربعاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 900 ألف ولقي 45,693 شخص مصرعهم في 205 دولة.