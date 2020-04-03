شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى له في أسبوعين مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.85% لتتداول حالياً عند 724.76$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 730.97$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 100.22 مقارنة بالافتتاحية عند 100.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 100 ألف وظيفة مقابل 273 ألف وظائف مضافة في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً من الأدنى لها في خمسة عقود عند 3.5% إلى 3.8%.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.7 مقابل 39.1 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.4 في شباط/فبراير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 43.5 مقابل 57.3 في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً، وأن التزويد الخدمي في أمريكا تكمن في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بخلاف ذلك، فقد الأربعاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 900 ألف ولقي 45,693 شخص مصرعهم في 205 دولة.