شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط ضمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها مكاسب بأكثر من 20% مدعومة بجهود ترامب لإنهاء حرب الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 آذار/مارس وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 16 من الشهر الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 17 الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وعقب جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الأسعار بين الرياض وموسكو.

وفي تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 3.94% لتتداول عند مستويات 23.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 24.81$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 25.32$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم 4.66% لتتداول عند 28.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 29.89$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.94$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 100.23 مقارنة بالافتتاحية عند 100.21، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 100 ألف وظيفة مقابل 273 ألف وظائف مضافة في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً من الأدنى لها في خمسة عقود عند 3.5% إلى 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.7 مقابل 39.1 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.4 في شباط/فبراير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 43.5 مقابل 57.3 في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً، وأن التزويد الخدمي في أمريكا تكمن في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بخلاف ذلك، فقد الأربعاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 900 ألف ولقي 45,693 شخص مصرعهم في 205 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 13.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس مقابل 1.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 3.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 469.2 مليون برميل، ولتعد المخونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة بالأمس ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 7.5 مليون برميل، لتعد المخزونات أعلى 4% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 13% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تحدثه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وأن والأطراف اتفقت على تهدئة حده الحرب السعرية وتخفيض الإنتاج، وتابع ترامب ذلك بالأمر بتغريده أخرى دعمت أسعار النفط بأكثر من 20% وبالأخص عقب إعلان المملكة العربية السعودية عن اجتماع طارئ لأوبك بلس.

وفي نفس السياق، غرد أيضا ترامب بالأمس أنه تحدث منذ قليل مع صديقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي تحدث مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وأتوقع وأتمنى أنهم سيقومون بخفض نحو 10 مليون برميل، وربما أكثر، إذا تحقق ذلك سيكون الأمر عظيماً للصناعة النفطبة، تلك التغريدات والتي تلك دعوت السعودية لاجتماع طارئ لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها دعم أسعار النفط لارتداد من الأدنى له في 18 عام.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه لقاء ترامب في وقت لاحق اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لكل من إكسون، شيفرون وأكسيدتنال بالإضافة إلى كونتينتال في البيت الأبيض والذي من المرتقب أن يتم خلاله مناقشة طرق دعم الصناعة، وبالأخص عقب تعرض الصناعة لضربة قوية جراء تشفي فيروس كورونا الذي شل حركة الاقتصاد والحرب السعرية بين موسكو والرياض التي وجد انفراجه على يد الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً.

ويذكر أن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف نوه الثلاثاء الماضي لكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الرئيس الأمريكي ترامب ناقشا خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في أسواق النفط من بين أمور أخرى، مع تطرقه لكون الرئيسان عبرا عن عدم تقبلهم للأسعار الحالية للنفط، موضحاً أنهم يروا أن الأسعار الحالية ليست في مصلحة البلدين.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي ترامب الاثنين على عزمه الاتصال بنظيره الرئيس الروسي بوتين لمناقشة تطورات الأوضاع في أسواق النفط وبالأخص عقب نزيف الأسعار مؤخراً، مع تطرقه آنذاك لكون كلاً من المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً يتجهان إلى الجنون في أسواق النفط.

وجاء ذلك في أعقاب التقرير تابعنها الثلاثاء والتي تطرقت لكون إنتاج أوبك النفطي ارتفع بواقع 90 ألف برميل يومياً إلى 27.93 مليون برميل خلال آذار/مارس، وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الثلاثاء أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن كون بلاده قد تقرر إلغاء العقوبات المفروضة على فنزويلا في حالة التزامها بخطة بلاده والتي تتمثل في اجتماع الرئيس الفنزويلي وزعيم المعارضة لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات لاحقاً لا يشارك فيها الرئيس.

وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تابعنها في مطلع هذا الأسبوع والتي أفادت بأن إنتاج النفط في فنزويلا تراجع للأدنى له في خمسة أشهر إلى 670 ألف برميل يومياً من جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، ويذكر أن وزير النفط الفنوزيلي مانويل كيوفيد نوه مسبقاً لكون بلاده تخطط للعودة بمستويات الإنتاج لما كانت عليه في 2018 ما بين 1.5 و1.6 مليون برميل يومياً، إلا أن العقوبات الأمريكية تحول دون ذلك.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي التقرير التي تطرقت لكون السعودية قررت زيادة صادراتها النفطية بحلول مطلع آيار/مايو المقبل بواقع 600 ألف برميل إلى 10.6 مليون برميل يومياً، مع الإفادة بأن تلك الزيادة نتاجه عن تراجع الطلب المحلي على النفط ومشتقاته وبالأخص مع إحلال الغاز الطبيعي محل النفط المستخدم في إنتاج الكهرباء في حقل الفاضلي.

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار النفط عكست خلال الربع الفصلي الماضي أسوء أداء لها على الإطلاق بعد أن فقدت الشهر السابق نحو نصف قيمتها مع التوقعات بتراجع الطلب العالمي بشكل حاد مع الحجر الصحي الذي يطبق على نطاق واسع عالمياً، وبالتزامن مع حرب أسعار التي اندلعت الشهر الماضي مع عدم توصل أوبك وعلى رأسها السعودية وحلفاء أوبك وعلى رأسهم روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك بلس" لاتفاق حيال خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 40 منصة لإجمالي 624 منصة خلال الأسبوع المنقضي الجمعة الماضية، لتعكس ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي والأدنى لها منذ 2015، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في الولايات المتحدة والتي ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر للأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.