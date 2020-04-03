شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9730 واختراقه ليستقر فوقه، معززاً فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.9800.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة، والتي تمتد أهدافها لتصل إلى 0.9900 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.9730 ثم 0.9685 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد