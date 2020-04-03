شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد اختبار مستوى 0.6097 يوم أمس، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 0.5958 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.5787 كهدف رئيسي تالي.
بالمقابل، نذكّر بأن اختراق 0.6097 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 0.6236.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5900 والمقاومة 0.6160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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