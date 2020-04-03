سعر عقود خام برنت يحلّق – تحليل - 03-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل حاد جداً بعد التلميحات إلى خفض إنتاج النفط السعودي والروسي يوم أمس، ليسجّل السعر ارتفاعاً تاريخياً توقّف قرب حاجز 36.00 دولار، وفي نفس الوقت، سجّل السعر ارتداداً هابطاً تاريخياً أيضاً، ليخسر معظم المكاسب التي حققها ويبدأ اليوم بمزيد من السلبية ليقترب من حاجز 28.00 دولار، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن يسيطر الميل الهابط على التداولات القادمة، بانتظار زيارة مستويات 26.00 ثم 24.60 كأهداف سلبية رئيسية، مع الانتباه إلى أن اختراق 29.50 يعتبر عامل إيجابي سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للتعافي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 30.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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