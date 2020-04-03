شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط ارتفاعاً قوياً يوم أمس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بتوقعاته لفخض انتاج النفط السعودي والروسي، مما دفع السعر ليلامس مستوى 27.28، مع ملاحظة أن السعر ارتد هبوطاً بشكل قوي ليشكّل تركيبة فنية سلبية يحاول تأكيدها الآن، مما يشجّعنا على ترجيح عودة الاتجاه الهابط للسيطرة على التداولات اللحظية وقصير الأمد.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 22.70 وتمتد إلى 20.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 24.45 ثم 25.55 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط