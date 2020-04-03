الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 03-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمستوى 14.17 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليتجه نحو إجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 15.08 كهدف إيجابي تالي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 14.17 والثبات دونه من جديد، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 16.00 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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