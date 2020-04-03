شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1599.10 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليدعم التوقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 1633.60 كمحطة إيجابية تالية، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 1689.30 على المدى القريب.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 1571.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1590.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد