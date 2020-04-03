شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً جديدة لمستوى 1.4264 وارتد هبوطاً من هناك، ليحافظ على ثباته دون هذا المستوى، مع ملاحظة أن السعر يتحرك داخل القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.4015 مبدئياً.

نذكر بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.3813، بينما يمثل اختراق 1.4264 عامل إيجابي سيوقف التصحيح الهابط الحالي ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط