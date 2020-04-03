الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 03-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض زوج الدولار مقابل الين يوم أمس عند حاجز 106.90، ليرتد صعوداً ويستقر فوق 107.68 من جديد، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، بانتظار زيارة مستوى 106.44 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بالتداول دون 107.68 مجدداً واختراق 108.50 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية واختبار مستوى 109.20 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.70 والمقاومة 109.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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