شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار التذبذب ضمن المسار الجانبي الذي يظهر بالصورة، ولا يزال السعر عالقاً بين مستويات الدعم 1.2304 والمقاومة 1.2515، محافظاً على ثباته فوق الدعم المذكور، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية الآن، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر بشكل إيجابي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.2515 وتمتد إلى 1.2777 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد