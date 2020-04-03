شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق الهدف الأول – تحليل - 03-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند هدفنا الأول 1.0840، ويجد السعر دعم قوي هناك، لكننا نرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الممتدة التي تصل إلى 1.0700 ثم 1.0640، حيث لا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين فعالاً.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة بشرط الثبات دون 1.0966، مع ضرورة الانتباه إلى أهمية الحذر أثناء التداولات اليوم، حيث تنتظر الأسواق بيانات البطالة والأجور عن الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تسبب تداولات قوية ومختلطة في الأسواق، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تتعلّق بتضرر الاقتصاد بسبب الوباء العالمي وانتشار فايروس كورونا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0640 والمقاومة 1.0966

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط