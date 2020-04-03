تعرف على أرقام الوحدات المقرر تسليمها لحاجزى سكن مصر بالقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الأسبوع المقبل، تسليم وحدات مشروع سكن مصر المرحلة الأولى والثانية، وبستمر التسليم حتى نهاية العام الجارى، وتشمل الوحدات المقرر تسليمها نحو 1296 وحدة.
وكشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسلات (11 - 12 - 13 بالمرحلة الأولى، و7 - 8 - 9 بالمرحلة الثانية)، مشيراً إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 11 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 7 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، وتم تخصيص يومى 7 و8/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسل 12 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 8 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 23/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 26/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 27/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 28/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 29/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 30/4/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 3/5/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 4/5/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 5/5/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 6/5/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 7/5/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم 10/5/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 11/5/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 12/5/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 13/5/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 14/5/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 17/5/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 18/5/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 19/5/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 20/5/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 21/5/2020، وتم تخصيص الأيام من 9/6/2020 : 11/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 13 بالمرحلة الأولى، ومسلسل 9 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 14/4/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 15/4/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 16/4/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 19/4/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 21/4/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 22/4/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 23/4/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 26/4/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 27/4/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 28/4/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 29/4/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم 30/4/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم 3/5/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم 4/5/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 5/5/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 6/5/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 7/5/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 10/5/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 11/5/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 12/5/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 13/5/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 14/5/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 17/5/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 18/5/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 19/5/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 20/5/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 21/5/2020، وتم تخصيص الأيام من 31/5/2020 : 4/6/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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