شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر 2002 للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تابعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6065 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6061، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6068، بينما حقق الأدنى له عند 0.6046.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 37.9 مقابل 42.7 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 0.4%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 100 ألف وظيفة مقابل 273 ألف وظائف مضافة في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً من الأدنى لها في خمسة عقود عند 3.5% إلى 3.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.7 مقابل 39.1 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 49.4 في شباط/فبراير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 43.5 مقابل 57.3 في شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً، وأن التزويد الخدمي في أمريكا تكمن في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بخلاف ذلك، فقد الأربعاء تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لبلاده، وذلك عقب إعلانه مؤخراً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 900 ألف ولقي 45,693 شخص مصرعهم في 205 دولة.