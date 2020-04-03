شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مارس الماضى، وبلغ 104.2 مليون ورقة بقيمة 4.981 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.5 مليار ورقة، بقيمة 3.1 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.96 مليار ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 182 مليون ورقة بقيمة 1.239 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 262.3 مليون ورقة بقيمة 938.6 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 176.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 817.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 192.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 802.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 75.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 477.4 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 379.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 425.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 22.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 253.5 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 10.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 106.7 ألف ورقة بقيمة 5.7 مليون جنيه.

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات شهر مارس الماضى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 17.72% عند مستوى 994.95 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 21.37% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 24.88% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 134.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس الماضى، ليغلق عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 20.1% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 275.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.7%.