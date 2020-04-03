شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات شهر مارس الماضى، بحجم تداول 68.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.4 مليار جنيه، تلاه "الشرقية للدخان-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 55.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 672.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 82.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 616.8 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 160.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 520.5 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 403.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 514.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.

وفى المركز السادس "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 54.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 497.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 76.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 427.4 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 105.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 416.8 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 331.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 370.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 993.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 369.5 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 26.25% ليغلق عند مستوى 9593.94 نقطة خلال جلسات شهر مارس الماضى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 17.72% عند مستوى 994.95 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 21.37% مغلقًا عند مستوى 1030.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 24.88% مغلقًا عند مستوى 11084.72 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 15.47% ليصل إلى مستوى 686.07 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 134.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس الماضى، ليغلق عند مستوى 532.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 20.1% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 275.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 24.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 163 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.7%.