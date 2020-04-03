«الإنماء» يؤجل استقطاع ثلاثة أشهر لمنسوبي ومنسوبات القطاع الصحي

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تثمينًا للجهود المميزة لمنسوبي ومنسوبات القطاعات الصحية في المملكة في مكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد، وتماشيًا مع جهود الدولة «يحفظها الله»، أعلن مصرف الإنماء عن إسهامه في دعم وتشجيع أبطال الصحة بتأجيل استقطاع أقساط ثلاثة أشهر من التمويلات القائمة لجميع منسوبي ومنسوبات القطاع الصحي، وذلك بداية من شهر أبريل الحالي، وتأتي هذه الخطوة عرفانًا بدورهم الريادي وتقديرًا لما يقومون به من جهود مميزة لخدمة الوطن والمواطن والمقيم. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، أن مصرف الإنماء يؤمن بأهمية المشاركة الاجتماعية وتأتي هذه المبادرة إضافة لما تم اعتماده من تأجيل أقساط المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وذلك لدعمهم لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم في مواجهة هذه الجائحة، ويأتي تكاتفنا جميعًا لنكون يدًا واحدة مع جهود الدولة المميزة والكبيرة في مكافحة فيروس كورونا الجديد، والتأكيد على أهم دعم يمكننا تقديمه كمواطنين ومقيمين في هذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية، وهو الحرص الشديد على اتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات الأمنية والرقابية، والبُعد عن التجمعات والمناسبات، ولزوم المنزل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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