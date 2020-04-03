شكرا لقرائتكم خبر عن 5600 جولة رقابية على أسواق الشرقية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي عدة جولات على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

وشملت الجولات التي بلغ عددها أكثر من 5600 جولة، البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، وتم تحرير 345 مخالفة وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالًا لأوامر القيادة الرشيدة.

وتستقبل وزارة التجارة البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.