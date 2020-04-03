شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة تحفيز لبنوك الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إنه أصدر تعليمات جديدة للبنوك تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5% وتخفيض متطلبات معايير السيولة. كما تشمل أيضاً خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100% بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.

(رويترز)

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