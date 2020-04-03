شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لتأجيل معايير «بازل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير مالية بريطانيا، ريشي سوناك، ومحافظ البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا)، في بيان مشترك، إن تأجيل تطبيق المجموعة المتبقية من معايير «بازل» العالمية المتعلقة برسملة البنوك لمدة عام سيساعد المقرضين في بريطانيا، ويمكنهم من التركيز على سبل التعامل مع التداعيات المختلفة للأزمة الحالية، مع تنامي تبعات تفشي فيروس كورونا المالية والاقتصادية. وكانت لجنة بازل للتشريعات المصرفية أقرت أواخر الأسبوع الماضي تأجيل تطبيق معايير الرسملة الجديدة للبنوك لمدة عام ليتأجل إلى 2023.

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