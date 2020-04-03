«أبوظبي الأول» و«اتصالات» يخترقان أسبوعاً آخر من الهبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

اخترق «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، موجهة الهبوط الحادة للعديد من الأسهم المحلية، وحققا ارتفاعاً أسبوعياً أمام نزول باقي الأسهم القيادية، في أسبوع جديد من ضغوط البيع الأجنبية والمؤسساتية؛ إذ انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية 4.7%، و«أبوظبي» 0.33%.

وأمام هذا النزيف وصلت معظم الأسهم إلى مستويات سعرية منخفضة، نتيجة استمرار الأثر المباشر لفيروس «كورونا»، وانخفاض النفط والأسواق العربية والعالمية.

واجتذب «اتصالات» أكثر التداولات في أسبوع بسوق أبوظبي، ب158.3 مليون درهم، مغلقاً عند 14.08 درهم، وصعد بنسبة 2.47%، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 152 مليون درهم، وزاد 2.04%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو التسييل في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 175.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 82 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و93.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وعلى الرغم من سيطرة الجانب البيعي على أداء الأجانب، فإنهم ركزوا في الشراء خلال أسبوع، على أسهم شركات «الدار»، و«مجموعة أغذية»، و«تبريد»، و«دبي للاستثمار»، و«شعاع كابيتال».

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 898.4 مليون درهم في دبي، و805.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.3 مليار سهم، توزعت بواقع 966.13 مليون سهم في دبي، و309.2 مليون سهم، وجاء ذلك من خلال 27.9 ألف صفقة.

وعلى صعيد التحركات الأسبوعية للأسهم، فقد تراجع «دبي الإسلامي» 11.84%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.76%، و«إعمار العقارية» 5.22%، و«داماك» 1.25%، و«إعمار للتطوير» 10.45%، و«الاتحاد العقارية» 0.94%، و«أرابتك» 1.24%، و«العربية للطيران» 10.77%، و«الخليج للملاحة» 18.78%.

كما انخفض «أبوظبي التجاري» بنسبة قوية بلغت 22.16%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.53%، و«الدار» 7.41%، و«رأس الخيمة العقارية» 9.8%.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم «دانة غاز» 1.61%، و«طاقة» 3.28%، و«أدنوك للتوزيع» 4.81%، و«إشراق» 7.89%، و«الواحة كابيتال» 0.13%، و«العالمية القابضة» 8%، و«أرامكس» 3.56%، و«ديار» 0.94%، و«إعمار مولز» 5.56%.